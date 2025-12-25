Режиссер отреагировал на смерть Веры Алентовой

Всемирную известность Алентова получила после главной роли в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова, который получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году. В браке с Владимиром Меньшовым у нее родилась дочь Юлия — актриса и телеведущая.