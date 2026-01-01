Американский криминальный триллер «Его и ее» — это экранизация одноименного бестселлера Элис Фини, в которой главные роли исполнили звезды первого эшелона. Проект сочетает в себе атмосферное расследование, глубокую психологическую драму и противостояние двух сильных личностей, каждая из которых скрывает свои тайны. Рассказываем, когда выйдет мини-сериал, кто в нем сыграет главные роли и о том, какими подробностями мы располагаем.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Его и ее»
Премьера первого сезона криминальной драмы «Его и ее» назначена на 8 января 2026 года.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Его и ее»
Во главе звездного состава стоят две мощные фигуры современного кино:
Тесса Томпсон — журналистка Анна Эндрюс;
Джон Бернтал — детектив Джек Харпера.
Их противостояние поддерживает ансамбль актеров второго плана, включающий Пабло Шрайбера, Марин Айрлэнд, Кристал Р. Фокс, Ребекку Риттенхаус.
Режиссерами проекта выступили Аня Марквардт и Уильям Олдройд.
О чем будет 1-й сезон сериала «Его и ее»
Сюжет первого сезона вращается вокруг Анны Эндрюс, ведущей уединенную жизнь после добровольного ухода с телевидения. Ее спокойному существованию приходит конец, когда она получает известие об убийстве подруги детства в их родном городке. Героиня вынуждена вернуться в Далонегу — место, которое она всеми силами старалась забыть. Там Анна начинает собственное журналистское расследование.
Ее путь пересекается с детективом Джеком Харпером, который ведет это дело. Между ними сразу же возникает напряженное недоверие: Джек видит в навязчивой журналистке потенциальную подозреваемую, а Анна, в свою очередь, начинает опасаться, что сам детектив может быть причастен к преступлению.
Шестисерийное повествование будет строиться на этой опасной игре, где его и ее версии событий постоянно сталкиваются, заставляя зрителя сомневаться в правдивости слов каждого из героев.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Его и ее»
Перед тем как все шесть серий появятся на экранах, предлагаем заглянуть за кулисы производства сериала «Его и ее».
Сериал является адаптацией одноименного романа британской писательницы Элис Фини, который вышел в 2020 году и сразу стал международным бестселлером.
Для режиссера Уильяма Олдройда это первый опыт работы в формате сериала. Он известен своими визуально насыщенными киноработами, такими как «Леди Макбет» и «Эйлин».
Сериал «Его и ее» будет сфокусирован на психологических мотивах и прошлом персонажей, смещая акцент с поиска убийцы на понимание того, почему могло произойти преступление и какую роль в нем сыграли травмы и тайны всех причастных.