Американский криминальный триллер «Его и ее» — это экранизация одноименного бестселлера Элис Фини, в которой главные роли исполнили звезды первого эшелона. Проект сочетает в себе атмосферное расследование, глубокую психологическую драму и противостояние двух сильных личностей, каждая из которых скрывает свои тайны. Рассказываем, когда выйдет мини-сериал, кто в нем сыграет главные роли и о том, какими подробностями мы располагаем.