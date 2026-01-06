Разбираясь в том, как снимали фильм «Человек с киноаппаратом», важно понимать, что это был вызов самой природе кинематографа 1920-х годов. Дзига Вертов, возглавлявший группу «Киноки», сознательно отказался от всех привычных устоев: сценария, актеров, декораций и титров. Съемки велись как свободная фиксация «жизни врасплох» в трех городах СССР: Одессе, Киеве и Москве. Однако главное волшебство картины родилось не на площадке, а в монтажной, где жена режиссера Елизавета Свилова превратила сотни часов сырого материала в визуальную симфонию. Фильм «Человек с киноаппаратом» стал манифестом «киноглаза» — идеи о том, что камера видит мир могущественнее и поэтичнее человеческого глаза.
Особенности съемочного процесса
Съемки «Человека с киноаппаратом» были не столько хроникой, сколько лабораторией, где испытывались и совершенствовались новые визуальные приемы. Каждый день был поиском нового ракурса в буквальном и фигуральном смысле.
Фиксация «жизни врасплох»
Вертов провозгласил принцип съемки незаметной камерой, которая не вмешивается в реальность. Оператор Михаил Кауфман, брат режиссера, часто снимал скрыто, чтобы застать людей в их повседневной жизни — за работой, на отдыхе, на улицах. Это стремление к непредвзятой фиксации позже назовут предтечей репортажного стиля и киноправды (cinéma vérité).
Камера как полноправный персонаж
Французская кинокамера Debrie Parvo стала не только инструментом, но и героем. Ее снимали в самых неожиданных ситуациях: на рельсах перед мчащимся поездом, среди движущихся механизмов. Через анимационные вставки аппарат «оживал», подмигивая объективом, тем самым подчеркивая метауровень фильма — кино о создании кино.
Эксперименты с ракурсом и перспективой
Чтобы показать город будущего, Вертов и Кауфман ломали привычную оптику. Они снимали из канализационных люков, с крыш небоскребов, с движущихся автомобилей, клали камеру на рельсы. Экстремальные нижние и верхние точки съемки деформировали пространство, превращая знакомые улицы в абстрактный динамичный ландшафт новой, машинной эпохи.
Наложение изображений (двойная и тройная экспозиция)
Это был один из ключевых приемов для создания поэтических ассоциаций. На один кадр могли быть спроецированы три разных изображения, например лицо оператора, движение города и механизм кинокамеры. Так достигался эффект слияния человека, технологии и урбанистической среды в единый организм.
Манипуляции со скоростью съемки
Вертов использовал ускоренную, замедленную и покадровую съемку задолго до того, как это стало цифровой нормой. Ускоренные кадры оживленных перекрестков создавали ощущение бешеного ритма мегаполиса, а замедленные позволяли рассмотреть детали, ускользающие от глаз. Это была демонстрация власти киноаппарата над временем.
Когда проходили съемки фильма «Человек с киноаппаратом»
Съемки картины растянулись на несколько лет, они проходили примерно с 1926 по 1928 год. Вертов, Кауфман и их группа не работали по жесткому графику, а вели постоянную, почти дневниковую фиксацию жизни в трех ключевых городах: Москве, Одессе и Киеве. Это был период позднего НЭПа — время контрастов, когда частная предприимчивость соседствовала с первыми грандиозными стройками социализма. Камера ловила именно этот переходный момент — от старого уклада к новому, индустриальному миру. Монтаж и окончательное формирование фильма заняли весь 1928-й и начало 1929 года.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной трудностью был не технический, а концептуальный вызов: режиссер задумал снять фильм без опоры на литературный сценарий и драматургию. Это требовало невероятной внутренней дисциплины и видения. На этапе съемок сложно было представить конечный результат. Кроме того, съемка «жизни врасплох» часто означала работу в непредсказуемых условиях, борьбу с неподконтрольным светом, погодой и реакцией случайных прохожих. А после, на монтаже, перед командой встала титаническая задача — осмыслить и организовать горы бесформенного материала, собранного за годы, в стройную визуальную партитуру.
Кто сыграл в фильме «Человек с киноаппаратом»
В фильме нет актеров в традиционном понимании. Ими стали тысячи жителей советских городов, снятые в своей повседневности: рабочие у станков, спортсмены на стадионе, отдыхающие на пляже, невеста в ЗАГСе, люди в трамвае. Однако можно выделить трех главных «протагонистов». Первый — Михаил Кауфман, оператор, чьи глаза и действия мы часто видим в кадре; он — тот самый «человек с киноаппаратом». Второй — сама кинокамера, антропоморфный символ творчества. И третий — Елизавета Свилова, монтажер, чья работа по отбору и склейке кадров также становится частью фильма, раскрывая его рефлексивную природу.
Интересные факты про фильм «Человек с киноаппаратом»
Картина, опередившая свое время, обросла множеством удивительных деталей и посмертным признанием.
Вызов без музыки. Вертов настаивал, что ритмический монтаж создает свою собственную «музыку», и первоначально фильм предполагалось показывать в тишине, что было шоком для эпохи немого кино, всегда сопровождающегося тапёром или оркестром.
Спор о первенстве. После выхода фильма Вертова обвиняли в заимствовании приемов у немецкого фильма «Берлин: Симфония большого города» (1927). Режиссер доказал, что все эти техники он разрабатывал еще в начале 1920-х в рамках киножурнала «Киноправда». Позже режиссер немецкого фильма Вальтер Руттман признал первенство Вертова.
Признание спустя десятилетия. При жизни Вертова и в последующие годы сталинской эпохи его новаторство было не востребовано. Мировое признание пришло в 1960-е, когда режиссеры французской «новой волны», в частности Жан-Люк Годар, провозгласили Вертова своим духовным учителем.
Звук столетия спустя. Будучи немым, фильм обрел новую жизнь в XXI веке благодаря десяткам современных саундтреков. Наиболее известные версии создали The Cinematic Orchestra (джаз) и Майкл Найман (минимализм). Каждая из них по-своему взаимодействует с визуальным рядом.
Вершина рейтингов. В 2014 году авторитетный журнал Sight & Sound признал «Человека с киноаппаратом» лучшим документальным фильмом всех времен, а в общем списке величайших картин в истории кино он неизменно входит в первую десятку.