В фильме нет актеров в традиционном понимании. Ими стали тысячи жителей советских городов, снятые в своей повседневности: рабочие у станков, спортсмены на стадионе, отдыхающие на пляже, невеста в ЗАГСе, люди в трамвае. Однако можно выделить трех главных «протагонистов». Первый — Михаил Кауфман, оператор, чьи глаза и действия мы часто видим в кадре; он — тот самый «человек с киноаппаратом». Второй — сама кинокамера, антропоморфный символ творчества. И третий — Елизавета Свилова, монтажер, чья работа по отбору и склейке кадров также становится частью фильма, раскрывая его рефлексивную природу.