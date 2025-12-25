Звезда американской «Иронии судьбы» показала своего подросшего сына

Актриса Эмма Робертс показала своего повзрослевшего сына. Актриса снялась с Роудсом, которому 27 декабря исполнится пять лет, во время прогулки и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Они позировали, сидя на снегу, и улыбались на камеру.
«С Рождеством», — написала артистка.
Знаменитость родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда, а в январе 2022 года стало известно, что звезда рассталась с отцом ребенка. Как сообщали источники, артисты разъехались после непростого периода отношений. Хедлунд и Робертс старались разделять родительские обязанности, но не выдержали всех испытаний. И после расставания с экс-возлюбленной актера арестовали в состоянии алкогольного опьянения — его задержали за мелкое правонарушение, но за артиста внесли залог, после чего он был освобожден.
Сейчас Робертс помолвлена с актером Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года, они познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений. Однако в июле 2024 года Коди сделал Робертс предложение.
Ранее Джулия и Эмма Робертс вместе вышли в свет впервые за 13 лет.