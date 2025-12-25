Ричмонд
Ричард Гир пришел с сыновьями на рождественское шоу в Нью-Йорке

Актер Ричард Гир приехал с семьей в Нью-Йорк
Ричард Гир
Ричард ГирИсточник: Алексей Молчановский

Голливудский актер Ричард Гир прилетел с семьей в США на Рождество. Артист привел сыновей на праздничное шоу для детей в Нью-Йорке. Супруга звезды фильма «Красотка» Алехандра Гир сняла на видео, как они вместе шли к Мюзик-холлу «Радио-сити» на Манхэттене, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

У пары двое общих детей: их сыну Александру шесть лет, а Джеймсу пять лет. Актер также воспитывает первенца жены от предыдущего брака. Альберту в начале декабря исполнилось 13 лет. Гир с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью. По словам артиста, они выбрали для себя лучший вариант, сосредоточившись на воспитании детей.

Ранее Ричард Гир высказался о запрете на участие в церемонии вручения премии «Оскар».