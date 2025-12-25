Звезда «Великолепного века» опубликовала рождественские фото с дочерями

Ричмонд
Хюррем-султан из «Великолепного века» опубликовала рождественские фото с дочерьми
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли, исполнившая в сериале роль Хюррем-султан, опубликовала редкие семейные фото. Актриса отпраздновала дома с детьми католическое Рождество. Она снялась с девочками возле наряженной елки и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Турецко-немецкая артистка воспитывает детей от разных мужчин. В 2011 году у знаменитости начался роман с бизнесменом Джаном Атешем. Они были помолвлены, однако в 2013 году расстались. Экс-влюбленные публично выясняли отношения. Во время разрыва и скандалов звезда «Великолепного века» узнала, что беременна. А в 2014 году актриса родила от Атеша дочь Лару.

В 2021 году Узерли стала матерью во второй раз. Она родила дочь Лили от американского бизнесмена, личность которого звезда отказалась раскрывать. Однако в ноябре 2022 года актриса призналась, что рассталась с мужчиной.

Знаменитость признавалась, что хотела растить детей в полной семье, но не смогла осуществить свое желание. По словам актрисы, она не жалеет о расставании с мужчинами, которые были в ее жизни.

Ранее Мерьем Узерли показала, как отметила 42-летие в кругу семьи.