Звезда «Великолепного века» опубликовала рождественские фото с дочерями

Турецко-немецкая артистка воспитывает детей от разных мужчин. В 2011 году у знаменитости начался роман с бизнесменом Джаном Атешем. Они были помолвлены, однако в 2013 году расстались. Экс-влюбленные публично выясняли отношения. Во время разрыва и скандалов звезда «Великолепного века» узнала, что беременна. А в 2014 году актриса родила от Атеша дочь Лару.