Звезда «Великолепного века» опубликовала рождественские фото с дочерями

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли, исполнившая в сериале роль Хюррем-султан, опубликовала редкие семейные фото. Актриса отпраздновала дома с детьми католическое Рождество. Она снялась с девочками возле наряженной елки и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Турецко-немецкая артистка воспитывает детей от разных мужчин. В 2011 году у знаменитости начался роман с бизнесменом Джаном Атешем. Они были помолвлены, однако в 2013 году расстались. Экс-влюбленные публично выясняли отношения. Во время разрыва и скандалов звезда «Великолепного века» узнала, что беременна. А в 2014 году актриса родила от Атеша дочь Лару.
В 2021 году Узерли стала матерью во второй раз. Она родила дочь Лили от американского бизнесмена, личность которого звезда отказалась раскрывать. Однако в ноябре 2022 года актриса призналась, что рассталась с мужчиной.
Знаменитость признавалась, что хотела растить детей в полной семье, но не смогла осуществить свое желание. По словам актрисы, она не жалеет о расставании с мужчинами, которые были в ее жизни.
