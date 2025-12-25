Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Драпеко назвала смерть Веры Алентовой огромной потерей для театра и кино

Депутат Госдумы и актриса высказалась о смерти народной артистки РФ
Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко узнала о смерти народной артистки РФ Веры Алентовой от журналистов Life.ru. По словам Драпеко, лично она не была знакома с Алентовой, однако хорошо знала ее творчество как зритель.

Самой запоминающейся работой актрисы она назвала фильм «Москва слезам не верит», который получил премию «Оскар».

Вера Алентова из фильма «Москва слезам не верит»
Вера Алентова из фильма «Москва слезам не верит»

«Ее замечательная работа останется, я думаю, в анналах российского и мирового кинематографа. Это ее самая запоминающаяся роль, очень талантливая актриса», — сказала Драпеко.

Собеседница Life.ru подчеркнула, что Алентова была не только яркой киноактрисой, но и серьезной театральной артисткой, представительницей сильной русской драматической школы.

«Искренне жаль, что у нас больше нет такой хорошей актрисы. Это огромная потеря», — добавила депутат.

Вера Алентова — народная артистка Российской Федерации, одна из самых известных и уважаемых актрис отечественного кино и театра. Широкую всенародную известность ей принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит» (1979), который получил премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Образ Кати Тихомировой стал одним из самых узнаваемых в истории советского кино.

25 декабря Веры Алентовой не стало. Причиной смерти стал инфаркт — сердце народной любимицы не выдержало церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, который ушел из жизни несколькими днями ранее.