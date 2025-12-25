Елена Драпеко назвала смерть Веры Алентовой огромной потерей для театра и кино

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко узнала о смерти народной артистки РФ Веры Алентовой от журналистов Life.ru. По словам Драпеко, лично она не была знакома с Алентовой, однако хорошо знала ее творчество как зритель.
Самой запоминающейся работой актрисы она назвала фильм «Москва слезам не верит», который получил премию «Оскар».
«Ее замечательная работа останется, я думаю, в анналах российского и мирового кинематографа. Это ее самая запоминающаяся роль, очень талантливая актриса», — сказала Драпеко.
Собеседница Life.ru подчеркнула, что Алентова была не только яркой киноактрисой, но и серьезной театральной артисткой, представительницей сильной русской драматической школы.
«Искренне жаль, что у нас больше нет такой хорошей актрисы. Это огромная потеря», — добавила депутат.
Вера Алентова — народная артистка Российской Федерации, одна из самых известных и уважаемых актрис отечественного кино и театра. Широкую всенародную известность ей принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит» (1979), который получил премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Образ Кати Тихомировой стал одним из самых узнаваемых в истории советского кино.
25 декабря Веры Алентовой не стало. Причиной смерти стал инфаркт — сердце народной любимицы не выдержало церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, который ушел из жизни несколькими днями ранее.