Константин Райкин рассказал, чем вдохновлялся его отец

Артист Райкин: Аркадий Райкин вдохновлялся классическими видами искусства
Константин Райкин
Константин РайкинИсточник: Legion-Media.ru

В декабре выходит в свет автобиографическая книга народного артиста РФ, режиссера, педагога, художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина «Школа удивления. Дневник ученика». В большом интервью, опубликованном в новом зимнем номере журнала проекта «Сноб», художник рассказал о «райкинской породе» и знакомстве с великими артистами.

Также он поделился, чем вдохновлялся его отец — артист эстрады, театра и кино, театральный режиссер, сценарист, писатель-сатирик, народный артист СССР Аркадий Райкин.

«Конечно, он был гениальным артистом. <…> При этом он не “напитывался” от эстрады, его источники вдохновения были в классических видах искусства: в симфонической музыке, в живописи, в драматическом театре, даже в балете. И надо сказать, что его близкие люди, друзья в отношении той же симфонической музыки были очень эрудированны», — отметил Константин Райкин.

Героями зимнего номера журнала, помимо Райкина, стали Константин Хабенский, Лев Додин, Екатерина Крысанова, Эдуард Веркин, Анна Баснер.

Ранее актер Михаил Тройник рассказал, как его закалила школа Константина Райкина.