Вера Алентова умерла после прощания с Анатолием Лобоцким

«Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким», — сказал Писарев.