Вера Алентова умерла после прощания с Анатолием Лобоцким

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что народная артистка РФ должна была играть спектакль 25 декабря
Вера Алентова
Вера Алентова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Вера Алентова ушла из жизни после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

Ранее в театре сообщили агентству о том, что Алентова умерла в возрасте 83 лет. Причина смерти не называется.

«Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким», — сказал Писарев.