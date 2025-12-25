СМИ назвали возможную причину смерти Веры Алентовой

Знаменитости стало плохо на похоронах у коллеги, партнера по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Актрису вынесли на носилках из Московского академического театра имени Владимира Маяковского и экстренно госпитализировали. Она умерла в больнице в возрасте 83 лет. О смерти артистки сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором она служила с 1965 года.