«Август», «Кончится лето» и «Пророк…» вошли в шорт-лист премии «Золотой орел»

«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подводит итоги первого тура голосования и представляет номинантов премии “Золотой орел” за 2025 год. В рамках церемонии будут вручены награды в 23 номинациях. За приз в категории “Лучший фильм” поборются пять картин: “Август”, режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев, “Батя 2. Дед” Ильи Учителя, “Кончится лето” Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, “Кракен” Николая Лебедева и “Пророк. История Александра Пушкина” Феликса Умарова», — говорится в сообщении.