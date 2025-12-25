«Август», «Кончится лето» и «Пророк…» вошли в шорт-лист премии «Золотой орел»

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила шорт-лист кинопремии «Золотой орел». Фильмы «Август», «Батя 2. Дед», «Кончится лето», «Кракен» и «Пророк. История Александра Пушкина» претендуют на получение премии в номинации «Лучший игровой фильм», сообщили ТАСС в академии.
«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подводит итоги первого тура голосования и представляет номинантов премии “Золотой орел” за 2025 год. В рамках церемонии будут вручены награды в 23 номинациях. За приз в категории “Лучший фильм” поборются пять картин: “Август”, режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев, “Батя 2. Дед” Ильи Учителя, “Кончится лето” Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, “Кракен” Николая Лебедева и “Пророк. История Александра Пушкина” Феликса Умарова», — говорится в сообщении.
На звание лучшего телевизионного сериала претендуют проекты «Атом» (режиссер Нурбек Эген), «В парке Чаир» (режиссер Сергей Коротаев, Влад Николаев) и «Минута тишины» (режиссер Илья Шеховцев). В номинации «Лучший проект онлайн-платформы» заявлены сериалы «Аутсорс» Душана Глигорова, «Дыши» Анны Кузнецовой и «Плевако» Анны Матисон.
В категории «Лучший неигровой фильм» в шорт-лист вошли «Киноязык эпохи: Борис Барнет» Андрея Истратова, «Путь» Светланы Музыченко и «Филонов» Никиты Снегова. За награду в номинации «Лучший короткометражный фильм» поборются «Кровикс» (режиссер Мариам-Биби Халилова), «Немой» (режиссер Арсен Аристакесян) и «Самый лучший новый год» (режиссер Екатерина Мавроматис). Среди анимационных фильмов отмечены «Булгаковъ» Станислава Соколова, «Малыш Т-34» Елены Еременко и «Отель “Онегин” Ирины Евтеевой.
В номинации «Лучшая режиссерская работа» представлены Никита Высоцкий и Илья Лебедев («Август»), Илья Учитель («Батя 2. Дед») и Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»). На премию за лучший сценарий претендуют Сергей Снежкин («Август»), Антон Зайцев, Алексей Литвиненко и Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»), а также Василий Зоркий и Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина»).
Актерские номинации
В актерских номинациях за лучшую женскую роль в кино заявлены Юлия Пересильд («Мужу привет»), Елена Лядова («Первый на Олимпе») и Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»), за лучшую мужскую роль — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков за фильм «Август», Евгений Цыганов за «Батю 2. Дед» и Юра Борисов за «Пророка…».
В телевизионных и онлайн-категориях в шорт-лист вошли Екатерина Климова («Атом»), Любовь Константинова («В парке Чаир»), Ольга Лерман («Минута тишины»), Мила Ершова («Аутсорс»), Марина Александрова («Дыши»), Иван Янковский («Аутсорс»), Сергей Безруков («Плевако») Сергей Гилев («Хирург») и другие.
Также объявлены номинанты в профессиональных категориях — за операторскую работу, монтаж, музыку, звукорежиссуру, визуальные эффекты, работу художника-постановщика и художника по костюмам.
О премии
ХХIV Торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
Ежегодная премия «Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия вручается с 2002 года.