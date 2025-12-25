Рутберг, Костолевский и другие звезды проводили актера Лобоцкого в последний путь

«Мы потеряли большого артиста, артиста потрясающей формы и содержания. Все восхищались Анатолием Анатольевичем в “Школе жен”, “Канте”. А ведь планировалось еще много разных, неожиданных работ. Мы потеряли большого человека. Как же он относился к театру. Он его понимал как что-то смыслообразующее в своей жизни и в жизни нашей. Это большая редкость. Анатолий Анатольевич, спасибо вам», — сказал художественный руководитель Егор Перегудов.