Рутберг, Костолевский и другие звезды проводили актера Лобоцкого в последний путь

Церемония прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким завершилась в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Гражданская панихида, начавшаяся утром, продлилась более двух часов. Как передает Life.ru, попрощаться с мастером пришли его родные, коллеги и поклонники. Среди них была и актриса Юлия Рутберг, с которой Лобоцкий прожил вместе много лет.
«Мы потеряли большого артиста, артиста потрясающей формы и содержания. Все восхищались Анатолием Анатольевичем в “Школе жен”, “Канте”. А ведь планировалось еще много разных, неожиданных работ. Мы потеряли большого человека. Как же он относился к театру. Он его понимал как что-то смыслообразующее в своей жизни и в жизни нашей. Это большая редкость. Анатолий Анатольевич, спасибо вам», — сказал художественный руководитель Егор Перегудов.
Советский и российский театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Иоффе вспомнил об актерском подвиге Лобоцкого, когда тот за несколько часов выучил и блестяще сыграл главную роль в спектакле, от которой отказался другой артист.
«Грядет премьера спектакля. Артист, исполняющий главную роль, играть отказался. Это был бандитский период — причина страшная: его могли убить. Ясно, что в иные времена премьеру бы отменили. Но мы решили позвонить Толе. И через час он был уже здесь, учил текст. В этот вечер он сыграл блистательно: ни зрители, ни критики ничего не поняли», — рассказал Иоффе.
Народный артист России Игорь Костолевский подчеркнул, что Лобоцкий был человеком высокой культуры, глубокого ума и собственной жизненной философией, что всегда отражалось в его сценических работах.
«Конечно, это огромная потеря не только для театра, но и для кино. Анатолий был замечательным киноартистом! Его любили зрители, ценили коллеги за его порядочность, за его отношение к профессии, за его отношение к людям», — заключил Костолевский.
Напомним, что актер Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. Его бывшая жена Юлия Рутберг назвала народного артиста России одной из важнейших фигур русской сцены.