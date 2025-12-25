Ричмонд
Звезда «СашиТани» призвал «альтух» знакомиться

Актер Гайдулян впервые принял участие в стриме и обратился к юным девушкам

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрей Гайдулян впервые принял участие в стриме. Об этом сообщает издание Super.

Звезда «СашиТани» призвал альтух знакомиться
Звезда «СашиТани» призвал альтух знакомитьсяИсточник: Газета.Ru

Актер стал гостем на стриме у блогера Sasavot. Во время записи стрима за праздничным столом с другими гостями Гайдулян сделал в TikTok видеоселфи, в котором в шутку обратился к юным девушкам.

«Москва, альтухи, го знакомиться», — сказал он.

В августе Гайдулян приезжал на Аляску перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Гайдулян показал прогулку по крупнейшему городу Аляски Анкориджу и памятник Джеймсу Куку. Гайдулян также пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы его приняли за местного.