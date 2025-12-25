Федор Добронравов признался, что в молодости не был готов к детям

Актер Федор Добронравов в молодости не был готов к роли отца. Об этом рассказал «Пятому каналу».
Артист поделился, что первый сын родился, когда ему было 22 года. По словам актера, в то время он сам еще ощущал себя ребенком и не понимал, как правильно воспитывать детей.
Он также высказался о роли родителя в жизни ребенка. Артист подчеркнул, что дети перенимают образ жизни и ценности отца и матери, а не их наставления. По мнению Добронравова, именно благодаря примеру взрослых формируется характер ребенка.
«Наверное, в этом и есть основная педагогика, секрет педагогики. Они смотрят, как родители живут. И так, как они относятся к работе, к друзьям, к любви, к Богу, к стране», — сказал актер.
Ранее стало известно, что Федор Добронравов вернулся к съемкам после операции на позвоночнике.