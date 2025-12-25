Ричмонд
Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком ради его сына Сэмюэля

Пара отправилась на шоппинг
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез на кинофестивале в Венеции
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез на кинофестивале в Венеции

Бывшие супруги, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, встретились, чтобы пройтись по магазинам и пообедать с его сыном Сэмюэлем в торговом центре Brentwood Country Mart в Лос-Анджелесе.

В выходные актер и 13-летний мальчик были замечены в фермерском магазине. Позже Джей Ло подъехала отдельно. Затем они вместе совершили несколько покупок в элитных магазинах Sezane и Doen. После совместного обеда Аффлек и его сын уехали без Дженнифер.

56-летняя певица выглядела великолепно в коричневом платье в горошек с завязками на шее и ковбойских сапогах. Бен был одет в повседневную одежду: брюки цвета хаки, кремовую льняную рубашку на пуговицах и пиджак в тон.

Ранее Дженнифер Лопес показала страстное танго с загодочным незнакомцем.