Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком ради его сына Сэмюэля

В выходные актер и 13-летний мальчик были замечены в фермерском магазине. Позже Джей Ло подъехала отдельно. Затем они вместе совершили несколько покупок в элитных магазинах Sezane и Doen. После совместного обеда Аффлек и его сын уехали без Дженнифер.