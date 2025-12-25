Кейт Хадсон призналась, что ненавидит электронную почту

Для Кейт Хадсон этот год выдался насыщенным. Сразу два проекта с ее участием получили высокие оценки критиков. Премьера комедийного сериала «Самый ценный игрок» состоялась на Netflix в феврале, а музыкальный биографический фильм «Песня звучит печально» вышел в прокат на Рождество.
«Должна сказать, лично для меня это самый загруженный год с тех пор, как мне исполнилось двадцать», — призналась актриса в интервью.
Стремясь поддерживать баланс между работой и личной жизнью, Хадсон научилась уважать свои границы. Есть одно правило, от которого она не отступает — Кейт не отвечает на электронные письма.
«Теперь я говорю людям совершенно честно, что ненавижу электронную почту. Мне это не нравится, я не хочу просматривать тысячу писем. Это портит мне день», — призналась актриса. Она пошутила, что если кто-то ждет от нее ответа на e-mail, то делает это напрасно. «Я лучше поговорю с кем-нибудь по телефону», — подчеркнула Кейт.
По мнению Хадсон, коммуницировать с помощью электронных писем — это слишком большая нагрузка.
«Для меня не вариант. Я не могу с работать с почтой, и мой творческий мозг не хочет», — заключила знаменитость.
