Кейт Хадсон призналась, что ненавидит электронную почту

Актриса призналась, что не отвечает на электронные письма
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

Для Кейт Хадсон этот год выдался насыщенным. Сразу два проекта с ее участием получили высокие оценки критиков. Премьера комедийного сериала «Самый ценный игрок» состоялась на Netflix в феврале, а музыкальный биографический фильм «Песня звучит печально» вышел в прокат на Рождество.

«Должна сказать, лично для меня это самый загруженный год с тех пор, как мне исполнилось двадцать», — призналась актриса в интервью.

Стремясь поддерживать баланс между работой и личной жизнью, Хадсон научилась уважать свои границы. Есть одно правило, от которого она не отступает — Кейт не отвечает на электронные письма.

«Теперь я говорю людям совершенно честно, что ненавижу электронную почту. Мне это не нравится, я не хочу просматривать тысячу писем. Это портит мне день», — призналась актриса. Она пошутила, что если кто-то ждет от нее ответа на e-mail, то делает это напрасно. «Я лучше поговорю с кем-нибудь по телефону», — подчеркнула Кейт.

По мнению Хадсон, коммуницировать с помощью электронных писем — это слишком большая нагрузка.

«Для меня не вариант. Я не могу с работать с почтой, и мой творческий мозг не хочет», — заключила знаменитость.

Ранее брат 46-летней Кейт Хадсон пристыдил ее за конфуз с полупрозрачным нарядом.