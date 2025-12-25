Кейт Хадсон призналась, что ненавидит электронную почту

«Теперь я говорю людям совершенно честно, что ненавижу электронную почту. Мне это не нравится, я не хочу просматривать тысячу писем. Это портит мне день», — призналась актриса. Она пошутила, что если кто-то ждет от нее ответа на e-mail, то делает это напрасно. «Я лучше поговорю с кем-нибудь по телефону», — подчеркнула Кейт.