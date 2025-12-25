83-летней Вере Алентовой стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким

Анатолий Лобоцкий — бывший супруг актрисы Юлии Рутберг. В сериале «Молодежка» он исполнил роль папы Саши Кострова, в фильме «Калашников» — полковника Глухова. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».