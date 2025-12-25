Жена Эрнста в новом имидже снялась с Ваней Дмитриенко

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст, снялась с певцом Ваней Дмитриенко. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
37-летняя знаменитость предстала в парике с черными короткими волосами и макияжем с темно-розовой помадой. Актриса позировала в бежевом тренче. Рядом с артисткой стоял певец Ваня Дмитриенко.
На прошлой неделе звезда стала героиней нового выпуска журнала U Magazine. Она позировала на обложке в черном макси-платье с белой вышивкой в русском стиле. Актриса также надела светлые кожаные ботильоны на каблуках. Ей уложили волосы в легкую волну и сделали макияж. Знаменитость позировала, стоя рядом с лошадью.
Ранее Софья Эрнст показала елку, которую нарядила дома с семьей.