Шварценеггер воссоединился с бывшей женой на дне рождения дочери

Дочь Арнольда Шварценеггера впервые за долгое время показала фото с родителями

Голливудский актер, экс-политик Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой Марией Шрайвер. Экс-супруги приехали на день рождения их старшей дочери. Именинница Кэтрин Шварценеггер снялась с родителями во время семейного ужина и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Братья и сестры писательницы также были на торжестве. Знаменитость неоднократно говорила подписчикам, что у них дружная семья. Шварценеггер встречается с родственниками не только по праздникам. Дети актера также отдыхают вместе и посещают светские мероприятия.

Звезда «Терминатора» в 1986 году женился на Шрайвер. Она родила от актера дочерей Кэтрин и Кристину, а также сыновей Патрика и Кристофера. Экс-супруги после развода смогли выстроить нормальные отношения. По словам артиста, он всегда будет благодарен журналистке за детей и прожитые вместе годы.

У экс-политика также есть внебрачный сын Джозеф, которого родила его домработница Милдред Патрисия Баэна. Мальчик появился в 1997 году, и только через 14 лет на семейной терапии с психологом артист признался своей жене, что является отцом подростка. По словам звезды «Терминатора», Шрайвер была «раздавлена» этой информацией и подала на развод. Шварценеггер по-прежнему винит себя за то, что причинил экс-супруге много боли.

Ранее Шварценеггер признался, какой фильм со своим участием он хотел бы переснять.