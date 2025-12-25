Семья актера Анатолия Лобоцкого ввела один запрет на прощании с ним, которое пройдет в Театре Маяковского. Об этом пишет kp.ru.
Прощание состоится в театре 25 декабря. Родные попросили не вести съемку во время траурной церемонии.
Актриса Анна Ардова, которая 18 лет играла с Лобоцким в спектакле «Чума на оба ваши дома», назвала его уникальным партнером.
«Я всегда знала, что если на сцене у тебя порвется платье, он тебя прикроет, если вдруг забудешь текст — он за тебя его скажет, если будешь падать — Лобоцкий точно поймает, поможет, поддержит, всегда будет рядом! Таким он был на сцене, таким он был и в жизни», — вспоминает она.
О смерти артиста стало известно 20 декабря.
