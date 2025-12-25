Ричмонд
Бурак Озчивит показал, как сыновья поздравили его с днем рождения

Турецкий актер Бурак Озчивит отпраздновал 41-летие в кругу семьи
Знаменитый турецкий актер Озчивит показал, как сыновья поздравили его с днем рождения
Знаменитый турецкий актер Озчивит показал, как сыновья поздравили его с днем рожденияИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит отпраздновал день рождения в кругу семьи. Актеру исполнился 41 год. Жена именинника сняла на фото момент, как сыновья принесли своему отцу торт, чтобы он загадал желание и задул свечи. Актриса Фахрие Эвджен поделилась этим кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«С днем рождения, наш любимый», — написала она.

«Пусть Аллах освещает путь каждому и пусть вы встретите то, что желает ваше сердце», — высказался артист.

Озчивит и Эвджен познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». В 2015 году у актеров начался роман, а через два года звезда «Великолепного века» сделал возлюбленной предложение. Летом 2017 года они официально зарегистрировали отношения, сыграв свадьбу в Стамбуле.

Ранее жена звезды «Великолепного века» вышла в свет в ярком облегающем платье.