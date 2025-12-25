Эмигрировавший в США актер Бурковский снял свою жену в бикини

Бурковский 17 лет женат на своей возлюбленной Ольге. Пара воспитывает 14-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Алису. Артист рассказывал в соцсетях, что девочка недавно увлеклась волейболом и ее быстро взяли в школьную команду, с которой она начала ездить на соревнования в другие города. По словам шоумена, их дети легко адаптировались в новой среде и завели друзей.