Путь Мари Ямамото на экран был не самым прямым. Родившись в Японии, она провела детство в Великобритании, окончила школу в Токио, училась в Театральном институте Ли Страсберга в Нью-Йорке. Вновь вернувшись в Японию, она работала журналисткой в команде с популярным писателем и журналистом Джейком Адельштейном, а когда компания HBO решила экранизировать одну из его книг — вошла в команду сценаристов. В возрасте 36 лет она впервые получила роль в сериале «Дорога в тысячу ли», а спустя два года ее пригласили в «Семью в аренду».