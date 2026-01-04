Чейз Инфинити
Одним из кинооткрытий 2025 года стала начинающая актриса Чейз Инфинити. Ее появление в криминальной комедии Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» принесло артистке широкую известность, несколько наград американских обществ кинокритиков и номинацию на «Золотой глобус».
Чейз Инфинити начала заниматься артистической деятельностью с десяти лет, участвуя в школьных мюзиклах. Во время учебы в Колумбийском колледже она стала соосновательницей танцевальной группы, исполняющий каверы на K-pop, а на следующий год после выпуска получила роль в небольшом сериале «Презумпция невиновности». Параллельно девушка активно занималась боевыми искусствами, что оказалось крайне полезно для ее карьеры.
У Андерсона Инфинити получила роль Уиллы Фергюсон — дочери бывшего члена радикально настроенной группировки политических активистов, которого играет оскароносный Леонардо ДиКаприо. Ее героиня оттачивает навыки карате, чтобы отомстить полицейскому, которого она обвиняет в убийстве матери. Но в реальности ситуация оказывается куда более запутанной.
Мари Ямамото
Японская журналистка Мари Ямамото появилась на широком экране в японо-китайской драме «Семья в аренду» с Бренданом Фрейзером в главной роли. Фильм рассказывает об американском актере Филиппе Вандерплоэге (Фрейзер). Он живет в Японии и работает в компании «Семья в аренду», которая поставляет актеров для изображения членов семей и не только. Вместе с ним в компании трудится девушка Айко (Мари Ямамото), играющая подставных любовниц, извиняющихся перед женами неверных мужей. Фильм, впервые представленный на фестивале в Торонто в сентябре 2025 года, получил положительные оценки критиков и собрал кассу значительно больше расчетной.
Путь Мари Ямамото на экран был не самым прямым. Родившись в Японии, она провела детство в Великобритании, окончила школу в Токио, училась в Театральном институте Ли Страсберга в Нью-Йорке. Вновь вернувшись в Японию, она работала журналисткой в команде с популярным писателем и журналистом Джейком Адельштейном, а когда компания HBO решила экранизировать одну из его книг — вошла в команду сценаристов. В возрасте 36 лет она впервые получила роль в сериале «Дорога в тысячу ли», а спустя два года ее пригласили в «Семью в аренду».
Себийе Бехтияр
Проникновенная драма режиссера Бин Лю «Подготовка к следующей жизни» 2025 года открыла для мирового кинематографа актрису уйгурского происхождения Себийе Бехтияр. Она в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, училась в Шанхае, а в 2021 отправилась изучать актерское мастерство в США. Перед пробами у будущей звезды в копилке были лишь несколько учебных короткометражек, но решающим стало свободное владение уйгурским, китайским и английским языками.
В фильме Бехтияр играет уйгурскую девушку, которая перебивается работой уборщицы в полулегальных закусочных в китайском квартале Нью-Йорка. Девушка уже почти теряет надежду на другую судьбу, когда внезапно начавшийся чувственный роман с отставным американским солдатом врывается ярким лучом света в ее сумеречную жизнь. За эту роль Себийе Бехтияр удостоилась номинации на премию Gotham Awards в номинации «Прорыв года».
Надя Меллити
Мощную заявку на звездный статус сделала начинающая французская актриса алжирского происхождения Надя Меллити. За свою дебютную работу в фильме «Младшая Дерньер» от актрисы и режиссера Афсии Эрзи Надя Меллити получила приз Каннского кинофестиваля в категории «Лучшая женская роль».
В фильме она играет 17-летнюю девушку из алжирско-французской семьи, живущей неподалеку от Парижа. Фатима, главная героиня картины, находится в поисках идентичности, вступая в конфликт с традиционным образом жизни родителей-иммигрантов.
Сама Меллити также родилась и выросла в парижском предместье Сена-Сен-Дени. С детства она увлекалась футболом. С 15 лет играла в молодежной женской команде, пока не перешла в клуб «Сен-Мор». После травмы ноги она оставила мечты о карьере в футболе и поступила в университет на отделение спортивных наук. В кино будущая актриса попала случайно, приняв участие в открытых пробах.
Ма Шиюань
Еще одним открытием года стала тайваньская актриса и модель Ма Шиюань. Ее первое появление на большом экране в фильме «Девочка-левша» отмечено премией «Золотая лошадь» Тайбейского кинофестиваля, а сама картина выдвинута на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».
«Девочка-левша» — это история матери-одиночки с двумя дочерями, открывающей ночную лапшичную, чтобы выбраться из затруднительного финансового положения. Ма Шиюань играет старшую дочь по имени И-ань, которая находится в бунтарском периоде жизни, но старается поддержать мать и стойко переносит финансовые трудности.
Ранее 25-летняя актриса занималась рекламой и изучала графический дизайн. По предложению своего молодого человека она снялась в музыкальном клипе местной группы, после чего получила несколько аналогичных предложений. Так ее заметила режиссер Цоу Ши-Чин и пригласила в «Девочку-левшу».