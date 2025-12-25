«Ангел» Victoria's Secret с мужем и дочерью устроила фотосессию у новогодней елки

Ричмонд
«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, устроила фотосессию у новогодней елки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск с мужем и дочерью / фото: соцсети
Знаменитость снялась с мужем и дочерью у новогодней елки. Модель позировала в джинсах, серой шубе с белым мехом и красными босоножками. Образ дополнили черные очки. Елку семья установила елку в саду загородного дома.

В ноябре звезда опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria’s Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж.