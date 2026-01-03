Ричмонд
Новый год с Шелдоном и компанией: 7 праздничных эпизодов «Теории большого взрыва»

Праздник к нам приходит не всегда со сладким газированным напитком или по волшебству. Зачастую приложить собственные усилия все же приходится, например, как героям «Теории большого взрыва»
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Теория большого взрыва
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Одним нужен снег за окном, вторым — тарелка любимого салата или кило мандаринов. Другим же достаточно посмотреть один эпизод любимого сериала, чтобы ощутить должное вдохновение и нарядить елку или повесить гирлянду. Поэтому поднимаем вам настроение как умеем — вспоминаем новогодние и рождественские серии ситкома «Теория большого взрыва». Осторожно: будут спойлеры!

Теория большого ситкома

Американский телесериал «Теория большого взрыва» считается самым длинным ситкомом. Команда авторов во главе с Чаком Лорри, Стивеном Моларо и Биллом Прэди трудилась над сценарием целых 12 сезонов — с 2007 по 2019 год. За это время было выпущено 279 эпизодов.

Главные персонажи — четверо умнейших друзей-ученных: Шелдон, Леонард, Говард и Раджеш и их соседка Пенни — успели на глазах зрителей выучиться, влюбиться, пожениться, обзавестись потомством, подтвердить научные степени, отметить десятки дней рождений. И всего лишь семь раз встретить Новый год. Точнее, Рождество. К слову, практически каждый раз в 11-ой серии.

«Гипотеза подарка в виде банных принадлежностей», 2 сезон, 11 серия

Кадр из сериала Теория большого взрыва
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Терзания с выбором подарков не чужды никому, даже гениальным героям комедийных сериалов. Вот и Шелдон Купер (Джим Парсонс) никак не может определиться с праздничными сувенирами для соседки Пенни (Кейли Куоко).

Мало того, что педантичный физик-вундеркинд никогда не наряжается елку, презирая этот «древний языческий ритуал Сатурналий». Так еще и подарки — глупая и даже опасная для жизни традиция. Ведь подарки обязательно должны быть равноценными. По крайней мере, по смысловой нагрузке, чтобы не произошел конфуз.

«Материнская конгруэнтность», 3 сезон, 11 серия

Кадр из сериала Теория большого взрыва
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Шелдон Купер впервые соглашается на размещение в его доме «инвазированного пауками очага возгорания» — елки. Но с условием украшения хвойной красавицы миниатюрой бюста Исаака Ньютона.

Леонард и Пенни за просмотром «Гринча —похитителя Рождества» узнают о восхищении Купера этим злобным персонажем из-за обилия праздничной атрибутики в его детстве. Еще одной безрадостной новостью для всех, кроме Шелли, становится визит на рождественские выходные мамы Леонарда — конфликтующего со всеми дипломированного психиатра и доктора психологических наук Беверли Хофстедтер (Кристин Барански).

«Рекомбинация “Лиги справедливости”», 4 сезон, 11 серия

Кадр из сериала Теория большого взрыва
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Четверо друзей приглашены на костюмированную вечеринку, организованную магазином комиксов в честь Рождества. Великие умы готовятся предстать перед другими гиками в костюмах героев «Лиги справедливости».

Правда, для «полного комплекта» и победы Зеленому фонарю, Флешу, Бэтмену и Аквамену не хватает двух участников. И Пенни с ее новым молодым человеком Заком (Брайан Томас Смит) любезно соглашаются примерить костюмы Чудо-женщины и Супермена. Однако все идет не по плану.

«Симуляция Санты», 6 сезон, 11 серия

Кадр из сериала Теория большого взрыва
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Шелдон Купер отказывается отмечать Рождество в этом году, ссылаясь на негативные детские ассоциации с праздником в связи с гибелью отца. Друзья пытаются переубедить и вовлечь Шелдона Купера в настоящее торжество.

Девушки главных героев — Пенни, Эмми (Майем Биалик), Люси (Кейт Микуччи) и Бернадетт (Мелисса Рауш) — отправляются в ночной клуб с Раджем (Кунал Нэйэр). Максимум же, на что соглашается гениальный физик-теоретик: сыграть в любимую настолку «Подземелья и драконы» и спасти «неверного» Санту от огров.

«Извлечение Купера», 7 сезон, 11 серия

Кадр из сериала Теория большого взрыва
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Главный чистюля сериала — Шелдон, уезжает в Техас для знакомства новорожденным племянником. Правда, рождение первенца Мисси — сестры-близнеца Купера — затягивается, и бедняге приходится задержаться в набожном родительском доме.

Остальные же герои наконец-то без упреков ставят нарядную елку в гостиной. И собираются на Рождество, фантазируя, как бы сложились их судьбы и карьеры без встречи с Купером.

«Проникновение в чистую комнату», 8 сезон, 11 серия

Кадр из сериала Теория большого взрыва
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Эпизод лишь косвенно касается рождественской тематики. Мужская компания напрочь увлечена сверхточным экспериментом, для которого необходимы условия тотальной стерильности. Но, кажется, птицы всего мира вошли в сговор против них.

Лишь Эмми тщательно готовится к празднованию, чтобы порадовать друзей вместо Раджеша, к которому приехал отец. Талантливая нейробиолог выбирает тематику классического, Викторианского Рождества — так ненавистную Шелдоном. Но гению-скряге приходится поступиться принципами из-за своей дамы сердца.

«Суммирование праздников», 10 сезон, 12 серия

Кадр из сериала Теория большого взрыва
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

Перфекционист Шелдон безуспешно пытается создать идеальный праздник: с идеальной организацией, четким таймингом и отсутствием сюрпризов. Тем самым, запуская спор о существовании правил для торжеств.

Поэтому в этом сезоне все друзья впервые встречают Рождество порознь. Шелдон с Эмми навещают его маму — Мэри Купер (Лори Меткаф), Говард Воловиц (Саймон Хелберг).