Мало того, что педантичный физик-вундеркинд никогда не наряжается елку, презирая этот «древний языческий ритуал Сатурналий». Так еще и подарки — глупая и даже опасная для жизни традиция. Ведь подарки обязательно должны быть равноценными. По крайней мере, по смысловой нагрузке, чтобы не произошел конфуз.