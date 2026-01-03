Одним нужен снег за окном, вторым — тарелка любимого салата или кило мандаринов. Другим же достаточно посмотреть один эпизод любимого сериала, чтобы ощутить должное вдохновение и нарядить елку или повесить гирлянду. Поэтому поднимаем вам настроение как умеем — вспоминаем новогодние и рождественские серии ситкома «Теория большого взрыва». Осторожно: будут спойлеры!
Теория большого ситкома
Американский телесериал «Теория большого взрыва» считается самым длинным ситкомом. Команда авторов во главе с Чаком Лорри, Стивеном Моларо и Биллом Прэди трудилась над сценарием целых 12 сезонов — с 2007 по 2019 год. За это время было выпущено 279 эпизодов.
Главные персонажи — четверо умнейших друзей-ученных: Шелдон, Леонард, Говард и Раджеш и их соседка Пенни — успели на глазах зрителей выучиться, влюбиться, пожениться, обзавестись потомством, подтвердить научные степени, отметить десятки дней рождений. И всего лишь семь раз встретить Новый год. Точнее, Рождество. К слову, практически каждый раз в 11-ой серии.
«Гипотеза подарка в виде банных принадлежностей», 2 сезон, 11 серия
Терзания с выбором подарков не чужды никому, даже гениальным героям комедийных сериалов. Вот и Шелдон Купер (Джим Парсонс) никак не может определиться с праздничными сувенирами для соседки Пенни (Кейли Куоко).
Мало того, что педантичный физик-вундеркинд никогда не наряжается елку, презирая этот «древний языческий ритуал Сатурналий». Так еще и подарки — глупая и даже опасная для жизни традиция. Ведь подарки обязательно должны быть равноценными. По крайней мере, по смысловой нагрузке, чтобы не произошел конфуз.
«Материнская конгруэнтность», 3 сезон, 11 серия
Шелдон Купер впервые соглашается на размещение в его доме «инвазированного пауками очага возгорания» — елки. Но с условием украшения хвойной красавицы миниатюрой бюста Исаака Ньютона.
Леонард и Пенни за просмотром «Гринча —похитителя Рождества» узнают о восхищении Купера этим злобным персонажем из-за обилия праздничной атрибутики в его детстве. Еще одной безрадостной новостью для всех, кроме Шелли, становится визит на рождественские выходные мамы Леонарда — конфликтующего со всеми дипломированного психиатра и доктора психологических наук Беверли Хофстедтер (Кристин Барански).
«Рекомбинация “Лиги справедливости”», 4 сезон, 11 серия
Четверо друзей приглашены на костюмированную вечеринку, организованную магазином комиксов в честь Рождества. Великие умы готовятся предстать перед другими гиками в костюмах героев «Лиги справедливости».
Правда, для «полного комплекта» и победы Зеленому фонарю, Флешу, Бэтмену и Аквамену не хватает двух участников. И Пенни с ее новым молодым человеком Заком (Брайан Томас Смит) любезно соглашаются примерить костюмы Чудо-женщины и Супермена. Однако все идет не по плану.
«Симуляция Санты», 6 сезон, 11 серия
Шелдон Купер отказывается отмечать Рождество в этом году, ссылаясь на негативные детские ассоциации с праздником в связи с гибелью отца. Друзья пытаются переубедить и вовлечь Шелдона Купера в настоящее торжество.
Девушки главных героев — Пенни, Эмми (Майем Биалик), Люси (Кейт Микуччи) и Бернадетт (Мелисса Рауш) — отправляются в ночной клуб с Раджем (Кунал Нэйэр). Максимум же, на что соглашается гениальный физик-теоретик: сыграть в любимую настолку «Подземелья и драконы» и спасти «неверного» Санту от огров.
«Извлечение Купера», 7 сезон, 11 серия
Главный чистюля сериала — Шелдон, уезжает в Техас для знакомства новорожденным племянником. Правда, рождение первенца Мисси — сестры-близнеца Купера — затягивается, и бедняге приходится задержаться в набожном родительском доме.
Остальные же герои наконец-то без упреков ставят нарядную елку в гостиной. И собираются на Рождество, фантазируя, как бы сложились их судьбы и карьеры без встречи с Купером.
«Проникновение в чистую комнату», 8 сезон, 11 серия
Эпизод лишь косвенно касается рождественской тематики. Мужская компания напрочь увлечена сверхточным экспериментом, для которого необходимы условия тотальной стерильности. Но, кажется, птицы всего мира вошли в сговор против них.
Лишь Эмми тщательно готовится к празднованию, чтобы порадовать друзей вместо Раджеша, к которому приехал отец. Талантливая нейробиолог выбирает тематику классического, Викторианского Рождества — так ненавистную Шелдоном. Но гению-скряге приходится поступиться принципами из-за своей дамы сердца.
«Суммирование праздников», 10 сезон, 12 серия
Перфекционист Шелдон безуспешно пытается создать идеальный праздник: с идеальной организацией, четким таймингом и отсутствием сюрпризов. Тем самым, запуская спор о существовании правил для торжеств.
Поэтому в этом сезоне все друзья впервые встречают Рождество порознь. Шелдон с Эмми навещают его маму — Мэри Купер (Лори Меткаф), Говард Воловиц (Саймон Хелберг).