Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала его редкое фото с детьми

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, опубликовала редкое фото с ним и детьми.
Знаменитость показала фото актера с детьми на рождественской ярмарке в Великобритании.
Звезда состоит в отношениях с Джейсоном Стэйтемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.
Ранее Рози Хантингтон-Уайтли снялась в платье с декольте со Стэтхэмом.