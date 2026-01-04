Американский телесериал комедийного жанра под авторством Картера Бейза и Крейга Томаса — обладатель шести премий «Эмми», выходивший с 2005 по 2014 годы. Тед Мосби — главный герой сериала «Как я встретил вашу маму», на протяжении 9 сезонов в 208 серий рассказывает своим детям о приключениях молодости в Нью-Йорке «нулевых» до знакомства со своей супругой. Несмотря на свою продолжительность, легендарный ситком насчитывает всего шесть праздничных эпизодов, так или иначе посвященных Рождеству и Новому году.
«Лимузин», 1 сезон, 11 серия
Пятеро друзей — Тед (Джош Рэднор), Барни (Нил Патрик Харрис), Робин (Коби Смолдерс) и Лили (Элисон Хэннигэн) с Маршаллом (Джейсон Сигел) — арендуют лимузин для празднования Нового года.
Планы у них грандиозные: за одну ночь успеть в разгар четырех различных вечеринок, чтобы получить только лучшее. Но ожидания и реальность перестают совпадать, как только герои начинают опаздывать из-за сломавшегося автомобиля.
«Как Лили украла Рождество», 2 сезон, 11 эпизод
Оплот верности и стабильности — пара Лили Олдрин и Маршалла Эриксона вспоминают былые обиды. Под горячую руку рыжей милашки попадает и друг их семейства. Оказывается девушка не знала о «предательстве» Теда Мосби на момент их давнего разлада с Маршаллом.
Лили, в отместку за негатив в ее сторону, решает проучить друзей и накануне праздников увозит елочные игрушки и рождественские украшения из дома. Теперь центральному персонажу предстоит исправить ситуацию и спасти традиционное торжество.
«Три в одном», 4 сезон, 11 серия
Косвенно фигурирует новогодняя тематика также в 11 эпизоде 4 сезона под названием «Маленькая Миннесота». Там, на фоне гирлянд и наряженной в честь вечеринки выходцев Миннесоты елки, Маршалл ссорится и мирится с подругой из Канады Робин Щербатски.
«Симфония света», 6 сезон, 12 серия
Появляется зеленая красавица с шариками на ветках и в 12 серии 6 сезона, когда главные герои рефлексируют о собственных судьбах в связи с новостью о ложно-положительной беременности Лили. Тогда как заглавие 12 эпизода 7 сезона — «Симфония света» — приурочено к попыткам Маршалла украсить их загородный дом, а также тому, как эффектно Тед приободрил Робин с помощью новогодней иллюминации.
«Последняя страница», 8 сезон, 11 и 12 серии
Обиженный Тед вспоминает о поступке Лили с кражей новогодних украшений и проворачивает то же самое. Теперь спасать Рождество предстоит Маршаллу, чтобы предотвратить новую ссору супругов.
Сам того не подозревая, Тед оказывается в роли Гринча и в масштабах самой легендарной свадьбы Барни. Закоренелый холостяк и ловелас Стинсон совершает все свои трогательные признания в аккурат около зимних хвойных убранств.