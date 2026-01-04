Американский телесериал комедийного жанра под авторством Картера Бейза и Крейга Томаса — обладатель шести премий «Эмми», выходивший с 2005 по 2014 годы. Тед Мосби — главный герой сериала «Как я встретил вашу маму», на протяжении 9 сезонов в 208 серий рассказывает своим детям о приключениях молодости в Нью-Йорке «нулевых» до знакомства со своей супругой. Несмотря на свою продолжительность, легендарный ситком насчитывает всего шесть праздничных эпизодов, так или иначе посвященных Рождеству и Новому году.