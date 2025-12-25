Ричмонд
Охлобыстин: Донбассу и Новороссии прежде всего нужно документальное кино

Оно позволит «запротоколировать» исторические времена, отметил актер
Иван Охлобыстин на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», фото: пресс-служба
Иван Охлобыстин на премьере фильма «Письмо Деду Морозу», фото: пресс-служба

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Документальное кино предпочтительнее на сегодня для Донбасса и Новороссии, чем художественное. Оно позволит «запротоколировать» исторические времена, сообщил ТАСС российский актер Иван Охлобыстин, который приехал в ДНР с гуманитарной миссией.

«Я считаю, что нужно больше документальных, такого поп-кино, популярных [фильмов], чтобы людей всех запротоколировать, чтобы в истории остались, а художественные — можно потом снимать», — сказал Охлобыстин.

Он добавил, что художественное кино требует определенного уровня осмысления исторических событий — специальной военной операции, борьбы Донбасса и Новороссии.

«Надо беречь [память], потому что это все-таки такая земля героев и надо прям очень деликатно относиться, как к эпосу», — заключил собеседник агентства.