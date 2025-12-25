Сериал «Очень странные дела» — научно-фантастическая драма с элементами детектива и ужасов, созданная братьями Мэттом и Россом Даффер. На протяжении пяти сезонов главные роли исполняют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и Майя Хоук.
Действие сериала разворачивается в 1980-х годах. Тихое течение жизни маленького провинциального городка нарушает загадочное исчезновение 12-летнего мальчика Уилла. Его семья и шеф местной полиции пытаются выяснить все обстоятельства этого запутанного дела. Особенно из-за этого происшествия переживает лучший друг Уилла — Майка. В процессе расследования он встречается с группой людей, обладающей сверхъестественными способностями. Заручившись их поддержкой, Майк оказывается в эпицентре ожесточенной борьбы между различными необъяснимыми силами.
За пять сезонов «Очень странные дела» завоевали миллионы поклонников по всему миру благодаря увлекательному сюжету и харизматичным героям, а также уникальному визуальному стилю, музыке и проработанным деталям эпохи. В статье мы заглянем за кулисы сериала, чтобы узнать, как создавался этот удивительный мир.
Особенности съемочного процесса
Сериал «Очень странные дела» стал настоящим событием в киноиндустрии. Но мало кто знает, что нюансов и сложностей при его создании возникало немало. Расскажем об основных и самых интересных.
Режиссеры сериала — братья-близнецы
Сериал «Очень странные дела» (Stranger Things) создавался братьями Мэттом и Россом Дафферами. Интересно, что Мэтт и Росс — близнецы, но, несмотря на это, они не разделяют обязанности по принципу «каждый за свою часть». Вместо этого оба активно участвуют во всем: вместе пишут сценарии, ведут съемочный процесс и принимают ключевые решения на площадке. Такой подход отличается от многих других «братских» или «сестринских» дуэтов Голливуда, где чаще встречается четкое разделение ролей. Благодаря тесной совместной работе Дафферов сериал сохраняет уникальный стиль и последовательность повествования на протяжении всех сезонов.
Изначально название было другим
В первой версии сценария сериал назывался «Монток» — в честь местности на территории округа Саффолк в штате Нью-Йорк. Именно в Монтоке в 60–70-х годах, как утверждают конспирологические источники, правительство США проводило загадочные эксперименты, якобы связанные с созданием психологического оружия. По слухам, для этих целей даже похищали детей. При этом программа «МК Ультра» действительно существовала, а проект «Монток» считался ее частью.
Братья Даффер изначально планировали, чтобы действие их шоу происходило именно в Монтоке. Для них это была не только «паранормально-реальная» отсылка к истории, но и дань уважения «Челюстям» (1975) Стивена Спилберга, где также упоминался Монток. Однако по мере подготовки к съемкам они решили отказаться от использования настоящего названия и придумали вымышленный город Хокинс — так родилось название «Очень странные дела».
Стоит отметить, что сериал не имеет литературных первоисточников: ни книги, ни комиксы не лежат в его основе. Все целиком и полностью — плод воображения братьев Даффер. Тем не менее они открыто признавали влияние на атмосферу шоу произведений «короля ужасов» Стивена Кинга.
На роли детей претендовали более 1000 кандидатов
На главные роли детей — Майка Уилера, Дастина Хендерсона, Лукаса Синклера, Уилла Байерса и Одиннадцатой — претендовали 906 мальчиков и 307 девочек. Братья Даффер предъявляли строгие требования: даже если кандидат им нравился, но не справлялся с какой-то задачей во время проб, второго шанса ему не давали.
В итоге были выбраны пятеро совершенно незнакомых друг с другом детей: Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Ной Шнапп и Калеб Маклафлин. Чтобы к началу съемок они чувствовали себя как настоящие друзья, на протяжении месяца актеры вместе проводили уикенды, гуляли и много общались. Когда съемки первого сезона стартовали в Атланте, этот квартет уже был настоящей сплоченной командой.
Любопытный факт: Гейтен Матараццо действительно страдает ключично-черепной дисплазией, из-за чего шепелявит. Для братьев Даффер эта особенность лишь добавила колорита его персонажу и сделала героя еще более запоминающимся.
Картинка в стиле 80-х — идея братьев Дафферов
Хотя сериал снимали на современные цифровые камеры, братья Даффер изначально задумали, что визуальный ряд будет напоминать фильмы 1980-х. Для достижения нужного эффекта при монтаже добавили легкую зернистость и наложили специальные цветовые фильтры. Благодаря этим приемам в некоторых сценах создается ощущение, что «Очень странные дела» действительно сняты на старые добрые кинокамеры, что усиливает атмосферу ностальгии и погружает зрителя в эпоху.
Демогоргона в 1-м сезоне играл реальный актер
При создании образа монстра братья Даффер стремились к простоте. Демогоргон должен был казаться зрителям буквально вездесущим — способным вылезти из любого темного угла. При этом «примитивность» силуэта позволяла ребенку любого возраста нарисовать этот кошмар самостоятельно.
Когда эскизы монстра были утверждены, режиссеры приняли решение использовать как можно меньше CGI, чтобы актеры могли взаимодействовать с «живым» существом на площадке. По мнению режиссеров, именно в этом заключается секрет ужаса монстров из фильмов 80-х: они реально находились среди актеров. Для съемок первого сезона был создан специальный костюм демогоргона, который надел актер и в итоге сыграл монстра. Конечно, компьютерные эффекты использовались, но только по минимуму — для усиления сцен, а не замены «живого» присутствия на съемочной площадке.
Режиссеры активно использовали артефакты из прошлого
Для создания аутентичного вида комнат, улиц и магазинов команда «Очень странных дел» использовала настоящие «артефакты» из 80-х: старую технику, консервы, настольные игры и другие предметы, которыми действительно пользовались люди того времени.
Стоит сказать, что братья Даффер старались использовать как можно меньше компьютерных эффектов, чтобы передать атмосферу настоящих 80-х. Однако на практике это оказалось сложной задачей: классические визуальные и практические эффекты требовали высокой квалификации и длительной подготовки. Тем не менее такой подход позволил сохранить ощущение подлинности и сделать мир Хокинса максимально живым и убедительным.
Брать Даффер создали бумажное описание Изнанки
В Голливуде это обычная практика: когда режиссер или сценарист работает с вымышленной системой, и у него есть своя «библия», где подробно описывается устройство и логика задуманного мира.
Начав работу над сценарием «Очень странных дел», братья Даффер поняли, что им необходимо детально прописать правила «мира наизнанку». Режиссеры описали, как он функционирует, по каким законам живет и почему после открытия портала начинает «проникать» в наш мир. Итогом стала 30-страничная тетрадь формата А4, где подробно зафиксированы возможности и опасности темного мира.
Когда проходили съемки сериала «Очень странные дела»
Съемки «Очень странных дел» проходили в разные периоды на протяжении нескольких лет:
ноябрь 2015 — 2016 — съемки первого сезона;
7 ноября 2016 — 2 июня 2017 — съемки второго сезона;
23 апреля 2018 — 22 ноября 2018 — съемки третьего сезона;
6 января 2020 — 12 марта 2020 — съемки четвертого сезона;
28 сентября 2020 — 10 сентября 2021 — съемки пятого сезона.
Каждый сезон требовал длительной подготовки, тщательного планирования и работы с декорациями, костюмами и спецэффектами, чтобы сохранить уникальную атмосферу сериала и добиться максимально достоверного погружения в мир Хокинса.