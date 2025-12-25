Когда эскизы монстра были утверждены, режиссеры приняли решение использовать как можно меньше CGI, чтобы актеры могли взаимодействовать с «живым» существом на площадке. По мнению режиссеров, именно в этом заключается секрет ужаса монстров из фильмов 80-х: они реально находились среди актеров. Для съемок первого сезона был создан специальный костюм демогоргона, который надел актер и в итоге сыграл монстра. Конечно, компьютерные эффекты использовались, но только по минимуму — для усиления сцен, а не замены «живого» присутствия на съемочной площадке.