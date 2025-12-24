Ричмонд
Актер Кирилл Плетнев показал фото с тремя детьми
Звезда «Диверсанта» опубликовал фото с тремя сыновьями от разных женщин
Звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнев показал подписчикам своих повзрослевших детей. Актер снялся с сыновьями во время обеда в ресторане после прогулки по Москве. Он поделился семейным фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Свои», — написал артист.

Первенцу Плетнева недавно исполнилось 18 лет. Георгий отпраздновал это событие с родителями и братьями. Мать мальчика юрист Анна Голикова присутствовала на торжестве. Экс-возлюбленным удалось выстроить нормальные отношения после расставания.

В 2010 году Плетнев женился на коллеге Лидии Милюзиной. В браке у них родился мальчик, которого они назвали Федором. А в 2012 году актеры развелись.

Младшего сына Александра артист воспитывает вместе с Нино Нинидзе. Супруги в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Актеры решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего сына, и артистка не препятствует встречам Александра с отцом.

Ранее Нино Нинидзе показала повзрослевшего сына.