Звезда «Диверсанта» опубликовал фото с тремя сыновьями от разных женщин

Звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнев показал подписчикам своих повзрослевших детей. Актер снялся с сыновьями во время обеда в ресторане после прогулки по Москве. Он поделился семейным фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Свои», — написал артист.
Первенцу Плетнева недавно исполнилось 18 лет. Георгий отпраздновал это событие с родителями и братьями. Мать мальчика юрист Анна Голикова присутствовала на торжестве. Экс-возлюбленным удалось выстроить нормальные отношения после расставания.
В 2010 году Плетнев женился на коллеге Лидии Милюзиной. В браке у них родился мальчик, которого они назвали Федором. А в 2012 году актеры развелись.
Младшего сына Александра артист воспитывает вместе с Нино Нинидзе. Супруги в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Актеры решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего сына, и артистка не препятствует встречам Александра с отцом.
