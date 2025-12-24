Звезда «Диверсанта» опубликовал фото с тремя сыновьями от разных женщин

Младшего сына Александра артист воспитывает вместе с Нино Нинидзе. Супруги в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Актеры решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего сына, и артистка не препятствует встречам Александра с отцом.