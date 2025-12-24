Маш Милаш снялась в сериале в роли эффектной блондинки

«Пользуясь случаем, передаю привет всей команде проекта через этот текст! Мне было приятно провести с ними съемочные дни, это был классный опыт. На съемках был очень забавный момент: сын моей героини должен был заплакать, но у мальчика в тот момент было прекрасное настроение, и плакать ему совсем не хотелось. Я предложила ему поплакать за 5 тысяч рублей — и это сработало!» — рассказала блогерша.