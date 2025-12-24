Названа дата выхода нового сезона сериала «Сергий против нечисти. Зов предков»

«Мне было интересно сыграть именно эту арку: взросление каждой женщины — когда она сначала влюбляется, готова терпеть слабости любимого только потому, что он ей нравится, а потом вдруг понимает — время идет, и нужны более серьезные отношения, более взрослый подход к жизни вдвоем», — поделилась актриса.