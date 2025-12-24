Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тимоти Шаламе высказался о своем желании стать великим актером

Шаламе стал более открыто говорить о своем желании прославиться как великий актер
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

В рамках промо-кампании фильма «Марти Великолепный» 29-летний номинант на премию «Оскар» Тимоти Шаламе еще раз подчеркнул, как и во многих интервью ранее, что его актерская игра «действительно на высшем уровне».

Репортер поинтересовался, не планирует ли Тимоти в будущем «быть осторожнее в своих высказываниях». Шаламе ответил, что ему нечего стыдиться: «Это фильм о погоне за мечтой. И я выкладываюсь на полную — будь то мерч, Zoom-конференция или выступления в СМИ, я стараюсь донести это везде. В духе Марти Рейсмана».

Артист стал более открыто говорить о своем желании прославиться как великий актер. В новом фильме он играет уверенного в себе человека Марти, который стремится к международной славе профессионального игрока в настольный теннис.

Ранее Тимоти Шаламе выпустил ремикс с рэпером EsDeeKid.