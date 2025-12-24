Тимоти Шаламе высказался о своем желании стать великим актером

В рамках промо-кампании фильма «Марти Великолепный» 29-летний номинант на премию «Оскар» Тимоти Шаламе еще раз подчеркнул, как и во многих интервью ранее, что его актерская игра «действительно на высшем уровне».
Репортер поинтересовался, не планирует ли Тимоти в будущем «быть осторожнее в своих высказываниях». Шаламе ответил, что ему нечего стыдиться: «Это фильм о погоне за мечтой. И я выкладываюсь на полную — будь то мерч, Zoom-конференция или выступления в СМИ, я стараюсь донести это везде. В духе Марти Рейсмана».
Артист стал более открыто говорить о своем желании прославиться как великий актер. В новом фильме он играет уверенного в себе человека Марти, который стремится к международной славе профессионального игрока в настольный теннис.
Ранее Тимоти Шаламе выпустил ремикс с рэпером EsDeeKid.