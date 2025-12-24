Звезда фильма «Виола в бутсах» раскрыла вес после похудения с помощью «Оземпика»

Американская актриса Аманда Байнс раскрыла вес после похудения с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
39-летняя звезда фильма «Виола в бутсах» поделилась в сторис скриншотом поста издания JustJared. В нем были опубликованы фото папарацци, которые запечатлели знаменитость с прогулки по Лос-Анджелесу. Так, Байнс предстала на размещенных кадрах в белой футболке и голубых джинсах.
В скриншоте актриса написала, что она весила до похудения 82 килограмма.
«Но теперь я сбросила 12,7 килограмма благодаря “Оземпику”! Я похудела до 70 килограммов. Я знаю, что все еще выгляжу крупной, но эта фотография меня очень вдохновляет!» — сообщила она.
В сентябре Байнс показала внешность после популярной косметической процедуры.