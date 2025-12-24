Создатель «Очень странных дел» раскрыл секрет одной из сцен сериала

Леви опубликовал кадр из четвертого сезона сериала, на котором один из главных героев, полицейский Хоппер пытался сбежать из суровой российской тюрьмы по снегу без обуви. На отсутствие обуви у актера тогда обратили внимание многие зрители, сделав из него мем. Теперь же продюсер показал процесс обувания актера Дэвида Харбора в бутафорские накладки на ноги, которые спасли его от обморожения во время съемок сцены.