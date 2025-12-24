Ричмонд
Создатель «Очень странных дел» раскрыл секрет одной из сцен сериала

Шон Леви показал кадр со съемок «Очень странных дел» с бутафорскими ногами
Шон Леви
Шон ЛевиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Один из создателей популярного сериала «Очень странные дела» Шон Леви раскрыл секрет эффектной сцены шоу. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Леви опубликовал кадр из четвертого сезона сериала, на котором один из главных героев, полицейский Хоппер пытался сбежать из суровой российской тюрьмы по снегу без обуви. На отсутствие обуви у актера тогда обратили внимание многие зрители, сделав из него мем. Теперь же продюсер показал процесс обувания актера Дэвида Харбора в бутафорские накладки на ноги, которые спасли его от обморожения во время съемок сцены.

«Следует всегда надевать фальшивые резиновые ноги», — подписал фото Шон.

Ранее звезда сериала «Очень странные дела» получил травму на съемках финала.