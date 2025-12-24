Уехавшая из России дочь Машкова показала своих повзрослевших дочерей

Актриса Мария Машкова снялась со своими повзрослевшими дочерьми. Знаменитость вернулась в США к семье после гастролей. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами со Стефанией и Александрой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она в том числе показала момент, как девочки наряжали дома елку.
Старшей дочери артистки Стефании 15 лет, а младшей Александре 13 лет.
Машкова замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Они уже несколько лет живут с детьми в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО звезда прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.
Ранее Мария Машкова призналась в любви Украине.