Путин отметил самобытность Михалкова и его преданность российской культуре

На церемонии вручения государственной награды — Ордена святого апостола Андрея Первозванного — Путин отметил, что Михалков является самобытным кинорежиссером, для которого преданность отечеству, защита истории и духовных ценностей, а также развитие российской культуры имеют первостепенное значение как в жизни, так и в творчестве.