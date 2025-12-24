Ричмонд
Путин отметил самобытность Михалкова и его преданность российской культуре

Путин рассказал, что Никита Михалков является самобытным кинорежиссером, для которого преданность отечеству, защита истории и духовных ценностей имеют ключевое значение в жизни
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин оценил стремление народного артиста РСФСР и режиссера Никиты Михалкова защищать российскую культуру.

На церемонии вручения государственной награды — Ордена святого апостола Андрея Первозванного — Путин отметил, что Михалков является самобытным кинорежиссером, для которого преданность отечеству, защита истории и духовных ценностей, а также развитие российской культуры имеют первостепенное значение как в жизни, так и в творчестве.

Церемония прошла в Кремле, где президент вручил государственные награды. Он подчеркнул, что в зале собрались выдающиеся представители российской культуры, обладающие настоящим талантом и осознанием важности творческой деятельности и ответственности за ее результаты.

Ранее Путин также сообщил о своей дружбе с Никитой Михалковым.