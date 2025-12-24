Путин вручил Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного

Он приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах «Сибириада», «Собака Баскервилей» (цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Жмурки» и других.