Путин вручил Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного народному артисту РСФСР, Герою Труда РФ, кинорежиссеру, председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Церемония вручения наград проходит в Кремле.
Как говорится в указе, опубликованном 21 октября, награда присуждена «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».
Михалков — художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», автор и ведущий программы «Бесогон ТВ», инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Он приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в фильмах «Сибириада», «Собака Баскервилей» (цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Жмурки» и других.
Среди режиссерских работ Михалкова — порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание в России и за рубежом: «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Драма «Утомленные солнцем» в 1995 году была удостоена премии «Оскар».