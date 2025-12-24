Дмитрий Журавлев, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Елки 12», рассказал в интервью Кино Mail, какие фильмы любит смотреть в новогодние праздники. В подборке 33-летнего актера оказались как советские и российские картины, так и зарубежные.
«Я скажу честно: я пересматриваю “Карнавальную ночь”. Я обожаю этот фильм. “Кавказская пленница”. Весь Гайдай пошел. Я пересматриваю “Гарри Поттера”, “Властелина колец”. Я почему-то пересматриваю сериал “Шерлок” с Камбербэтчем и Фриманом, потому что у меня он жестко ассоциируется с Новым годом», — рассказал актер.
А вот фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», без которого многие не представляют Новый год, Журавлев смотреть не любит.
«Я не сильно подключаюсь, когда жена смотрит “Иронию судьбы”, вот это все про любовь. Она смотрит, а я фоном… Я больше люблю поржать. Для меня Гайдай — это чистая комедия без всего», — признался артист.
Также ведущий шоу «Натальная карта» с женой Еленой пересматривает новогодние телефильмы, различные пародии, ремейки и адаптации. А напоследок они смотрят киноленту Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», в основу которой легла повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».
«Вот это я обожаю, когда этот колдун страшный ел вареники. Я вот это вообще очень люблю», — заключил Журавлев.