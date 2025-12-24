Ричмонд
Актриса Наталья Земцова высказалась о новом романе и замужестве

Актриса высказалась о новом избраннике
Наталья Земцова на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Наталья Земцова на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба

Актриса Наталья Земцова призналась, что не считает официальное оформление брака таким уж важным. Сейчас знаменитость состоит в отношениях с продюсером Ильей Бурецем — она даже познакомила его с сыном Иваном. Вместе возлюбленные не живут и жениться не торопятся. Об этом актриса высказалась в беседе с журналистами на премьере фильма «Буратино».

«Это неважно. Особенно когда был первый [брак]. Наверное, куда более важно быть просто счастливыми», — пояснила знаменитость.

Кстати, сыну ее избранник нравится. Он рассказал, что вместе с Ильей они играют в приставку.

К слову, еще на свадьбе Агаты Муцениеце летом этого года звезда присутствовала с другим возлюбленным — Гелой Месхи. Они даже успели подать заявление в ЗАГС, однако неожиданно расстались. О бывшем избраннике актриса говорит без негатива.

Ранее Наталья Земцова показала сына.