На Кевина Костнера подали в суд из-за баснословного долга за прокат костюмов

На Кевина Костнера подали в суд из-за долга за прокат костюмов, использованных на съемках фильма «Горизонты: Американская сага». Об этом сообщает The New York Post. Уточняется, что актер и его компания Territory Pictures нарушили договор, не оплатив аренду одежды на сумму около 134 тысяч долларов. Кроме того, костюмы были возвращены в поврежденном состоянии.