На Кевина Костнера подали в суд из-за баснословного долга за прокат костюмов

На Кевина Костнера подали в суд из-за долга за прокат костюмов, использованных на съемках фильма «Горизонты: Американская сага». Об этом сообщает The New York Post. Уточняется, что актер и его компания Territory Pictures нарушили договор, не оплатив аренду одежды на сумму около 134 тысяч долларов. Кроме того, костюмы были возвращены в поврежденном состоянии.
Теперь с Костнера требуют компенсацию в размере 440 тысяч долларов, включая расходы на адвокатов, проценты и материальный ущерб. Представители компании, предоставлявшей костюмы в прокат, утверждают, что Костнер и его компания намеренно их обманули. Они назвали действия актера и его команды «деспотичными и мошенническими».
Сам артист пока никак не прокомментировал скандал.
