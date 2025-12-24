«Буду в ней мыть посуду»: Боярская показала подарки от мужа и сына на 40-летие

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская отпраздновала свое 40-летие и поделилась трогательными деталями с поклонниками в своем блоге. Особенно актрису порадовали подарки от мужа Максима Матвеева и старшего сына Андрея, сообщает Life.ru.
«Муж подарил торт с короной. Буду теперь в ней мыть посуду», — пошутила Боярская в своем блоге.
Как рассказала именинница, сын сам испек для нее медовик, а супруг заказал роскошный торт, украшенный короной. После торжества у актрисы начинается финальная предновогодняя рабочая неделя с пятью спектаклями.
Ранее Максим Матвеев трогательно обратился к Боярской в день ее 40-летия.