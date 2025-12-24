Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Буду в ней мыть посуду»: Боярская показала подарки от мужа и сына на 40-летие

Как рассказала именинница, сын сам испек для нее медовик
Елизавета Боярская показала подарки / фото: соцсети
Елизавета Боярская показала подарки / фото: соцсети

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская отпраздновала свое 40-летие и поделилась трогательными деталями с поклонниками в своем блоге. Особенно актрису порадовали подарки от мужа Максима Матвеева и старшего сына Андрея, сообщает Life.ru.

«Муж подарил торт с короной. Буду теперь в ней мыть посуду», — пошутила Боярская в своем блоге.

Как рассказала именинница, сын сам испек для нее медовик, а супруг заказал роскошный торт, украшенный короной. После торжества у актрисы начинается финальная предновогодняя рабочая неделя с пятью спектаклями.

Ранее Максим Матвеев трогательно обратился к Боярской в день ее 40-летия.