Стивен Спилберг отказывается работать с Беном Аффлеком

Режиссер Майк Биндер утверждает, что Стивен Спилберг отказался работать с Беном Аффлеком из-за инцидента, произошедшего много лет назад. 67-летний Биндер появился в ноябрьском выпуске подкаста Стивена Болдуина One Bad Movie. Спилберг однажды якобы рассказал ему, что во время семейного отдыха в конце 90-х, когда Аффлек еще встречался с Гвинет Пэлтроу, Бен бросил одного из сыновей Стивена в бассейн. А Спилберг, к слову, является крестным отцом Пэлтроу.
Позже Биндер и Спилберг работали вместе над сценарием фильма 2006 года «Прожигатели жизни». Стивен предложил свою кандидатуру в качестве продюсера, но отказался, когда на главную роль был утвержден Аффлек.
«Спилберг говорил: “Нет. Не могу этого сделать из-за Аффлека. Мы только что провалили фильм с ним, у него сейчас вся эта история с Джей Ло, и у меня есть другие проблемы с ним”», — утверждает Биндер.
«Я люблю обоих этих парней, и они оба умнее меня, но они оба вели себя как идиоты, и я тоже», — отметил Биндер. Он также вспомнил, как Спилберг холодно относился к Аффлеку и в последующие разы, когда его кандидатура предлагалась на роли.
«Мне просто не нравится с ним работать. К тому же, два его последних фильма провалились. Найди кого-нибудь другого. Кого угодно, только не его», — якобы говорил Спилберг.
