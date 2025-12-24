Ричмонд
Собянин: площадки московского кинокластера забронированы на месяцы вперед

Мэр отметил, что есть запросы на съемки и от иностранных кинопроизводителей
Сергей Собянин
Сергей СобянинИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Большинство крупнейших студий России пользуются мощностями московского кинокластера, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

«Мощности московского кинокластера забронированы на месяцы вперед и востребованы большинством крупнейших студий России. Есть запросы на съемки и от иностранных кинопроизводителей», — сказал мэр.

Он отметил, что в 2025 г. в столице был завершен второй этап создания крупнейшей в России площадки для натурных съемок — кинопарка «Москино». В финальной стадии находится строительство нового комплекса киностудии Горького, идет строительство новых студий на кинозаводе «Москино». Кроме того, в ноябре в Сколково был открыт специализированный технопарк индустрии видеоигр, резидентами которого стали порядка 40 студий, прошедших жесткий конкурсный отбор.

«Вклад креативных индустрий действительно стал весомой долей валового продукта, превысил 10%. В креативной экономике Москвы занято почти 1,4 млн человек — почти каждый пятый работник нашего города», — добавил Собянин.

Он заключил, что в результате реализации упомянутых проектов в столице будет создан один из крупнейших в мире кластеров производства кино, медиа, видеоигр и анимации.

«Это имеет не только экономический, но и политический смысл, потому что от того, что наши граждане смотрят, во что играют, во многом зависит и их представление о мире, как он устроен и какие приоритеты в этом мире существуют», — заключил мэр.