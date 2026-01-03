Одним из кинематографических открытий 2025 года стал американский артист Майлз Кэйтон. Строго говоря, до недавнего времени Кэйтон был скорее музыкантом, работавшим в жанре R&B. Его первое появление на сцене состоялось в октябре 2010 года на церемонии вручения наград Freedom Fund Awards, когда ему было всего пять. Спустя семь лет он прославился благодаря сотрудничеству с рэпером Jay-Z, а в 2023 Майлз выпустил свой дебютный сингл.