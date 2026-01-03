Гийом Марбек
Уроженец Франции Гийом Марбек сделал карьеру профессионального фотографа-портретиста, специализирующегося на модельных съемках. К своим 30 годам он также освоил мастерство оператора, пробовал силы в написании сценариев и режиссуре. Не укрылось от его внимания и актерское мастерство.
В 2025 году на экраны вышла биографическая драма Ричарда Линклейтера «Новая волна», посвященная началу режиссерской карьеры культового французского режиссера Жана-Люка Годара. Его дебютный фильм «На последнем дыхании» 1960 года стал заметной вехой в искусстве, дав старт так называемой Новой волне кинематографа. Именно молодого Годара, работающего над своей прорывной картиной, сыграл Гийом Марбек. Премьерный показ «Новой волны» состоялся на полях Каннского кинофестиваля, а Марбек удостоился за свою работу номинации на премию «Люмьер».
Оуэн Купер
Настоящим рекордсменом года показал себя начинающий британский актер Оуэн Купер. Первая же роль в мини-сериале «Переходный возраст» от Netflix принесла юноше премию «Эмми» как лучшему актеру второго плана. При этом в свои 15 лет он стал самым молодым актером, удостоенным этой награды.
В «Переходном возрасте» Купер играет 13-летнего Джейми Миллера, обвиненного в убийстве одноклассницы. Молодому актеру удалось блестяще создать на экране образ подростка, сломленного травлей в социальных сетях, которая и вынудила его пойти на кровавое преступление.
С детства Оуэн Купер мечтал о карьере футболиста и даже играл в местной юниорской команде. Но после просмотра фильма «Невозможное» он стал задумываться об актерском ремесле и посещать театральную студию. Теперь начинающий актер может похвастаться не только престижной наградой, но и полученными ролями в новых фильмах, которые миру еще предстоит увидеть.
Майлз Кэйтон
Одним из кинематографических открытий 2025 года стал американский артист Майлз Кэйтон. Строго говоря, до недавнего времени Кэйтон был скорее музыкантом, работавшим в жанре R&B. Его первое появление на сцене состоялось в октябре 2010 года на церемонии вручения наград Freedom Fund Awards, когда ему было всего пять. Спустя семь лет он прославился благодаря сотрудничеству с рэпером Jay-Z, а в 2023 Майлз выпустил свой дебютный сингл.
Несмотря на страсть к музыке, артист решил попробовать свои силы в кино. В 2025-м Кэйтон сыграл заметную роль начинающего певца и гитариста в остросюжетной драме Райана Куглера «Грешники». Также он стал одним из соавторов саундтрека к картине. Фильм собрал в прокате свыше 360 миллионов долларов, а игра Майлза Кэйтона удостоилась десятка разнообразных премий и нескольких номинаций.
Тирик Уизерс
Актер Тирик Уизерс начал кинематографическую карьеру еще в 2019 году во время учебы в университете. Поначалу он появлялся в малозаметных ролях в сериалах и короткометражных картинах. Важным моментом его карьеры стал эпизод комедийного сериала «Атланта», после которого он попал в поле зрения продюсеров.
Широкому кругу зрителей Уизерс стал известен после выхода слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — четвертой части одноименной франшизы, вышедшей летом 2025 года. Тирик Уизерс сыграл в ней роль Тедди Спенсера, по вине которого и происходит автомобильная катастрофа, ставшая отправной точкой сюжета.
Джозеф Зада
Австралиец Джозеф Кампстон, взявший себе сценическое имя Джозеф Зада, начал карьеру в 2019 году. Он снялся в небольшой роли в фильме своего отца, актера и режиссера Джереми Кампстона. Также за его плечами несколько появлений в региональных австралийских сериалах.
Первый прорыв произошел в 2024 году, когда Джозефа Заду утвердили на роль в телевизионной адаптации популярного подросткового романа «Мы были лжецами». Атмосферный сериал о распутывании семейной тайны получил довольно сдержанные оценки критиков, но стал трамплином в карьере Зады. Он получил приглашение в сериал «К востоку от Эдема» от Netflix, а также роль в следующей части франшизы «Голодные игры», которая выходит в 2026 году.