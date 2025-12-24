Ричмонд
Внешность 58-летней Николь Кидман на новых фото озадачила фанатов

Поклонники удивились моложавой внешности актрисы

Австралийская актриса Николь Кидман опубликовала новое фото и озадачила фанатов. Соответствующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Соцсети

58-летняя звезда фильмов «Плохая девочка» и «Мулен Руж» предстала перед камерой в наряде песочного цвета и с распущенными волосами. При этом в кадр попала визажист, которая оформляла знаменитости макияж.

Поклонники удивились моложавой внешности Кидман и принялись обсуждать ее под постом, набравшим 72 тысячи лайков.

«Это Николь Кидман? Выглядит совсем по-другому», «Кто это?», «Это нейросеть?», «Кто эта молодая женщина?», «Такая красивая, но хотелось бы ее увидеть без фотошопа», «Может быть это фото было сделано 25 лет назад. Но все же — Николь никогда так не выглядела», — рассуждали они.

