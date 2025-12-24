В 88 лет умерла актриса фильма «Не шутите с Зоханом» Хелен Сифф

Помимо работы в кино, Сифф была известна своими выступлениями на театральной сцене, включая Бродвей. В частности, в 1993 году она участвовала в постановке «Похороны бабушки Сильвии». Также в ее репертуаре были главные роли в спектаклях «Полевые лилии», «Затерянные в Йонкерсе» и «Через реку и через лес».