В 88 лет умерла актриса фильма «Не шутите с Зоханом» Хелен Сифф

В Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет ушла из жизни американская актриса Хелен Сифф, знакомая зрителям по участию в фильмах «Не шутите с Зоханом» и «Да здравствует Цезарь!».
Актриса скончалась в четверг, 18 декабря, в результате осложнений, возникших после операции. По информации издания The Hollywood Reporter, предоставленной семьей Сифф, причиной смерти послужила продолжительная и тяжелая болезнь.
Хелен Сифф родилась 2 июня 1937 года в Вудмире, штат Нью-Йорк. Ее дебют на телеэкране состоялся в 1981 году в сериале «Лу Грант» на канале CBS.
За годы своей карьеры она приняла участие в создании множества кино- и телепроектов. Среди ее работ на телевидении выделяются сериалы «Закон Лос-Анджелеса», «Шоссе в небеса», «Доктор Дуги Хаузер», «Американская семейка», «Эллен», «Без ума от тебя» и другие.
Поклонники кино также помнят ее по ролям в картинах «Не шутите с Зоханом», «Биг Топ Пи-Ви», «Земные девушки легко доступны», «Городские пижоны 2: Легенда о золоте Керли». Последней работой актрисы стала роль Элис Маркс в фильме «Исчезновение миссис Ву».
Помимо работы в кино, Сифф была известна своими выступлениями на театральной сцене, включая Бродвей. В частности, в 1993 году она участвовала в постановке «Похороны бабушки Сильвии». Также в ее репертуаре были главные роли в спектаклях «Полевые лилии», «Затерянные в Йонкерсе» и «Через реку и через лес».