Стала известна дата выхода 2-го сезона «Ночного администратора» с Хиддлстоном

Сериал рассказывает о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого втягивают в мир шпионажа. Он начал руководить подразделением MI6 и теперь живет под именем Алекс Гудвин. В новых сериях герой столкнется с бывшим наемником, а также с бизнесменом из Латинской Америки по имени Тедди Дос Сантос, чьи сделки с оружием могут повлиять на всю страну. В ролях: Том Хиддлстон, Оливия Колман, Алистер Петри, Дуглас Ходж.