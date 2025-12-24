Ричмонд
Леонид Ярмольник пошутил про свой «золотой ключик»

Актер заявил, что чувствует себя хорошо благодаря золотому ключику
Леонид Ярмольник, фото: пресс-служба
Леонид Ярмольник, фото: пресс-служба

Актер Леонид Ярмольник рассказал о своем самочувствии и новогоднем настроении. Об этом артист поведал в интервью Пятому каналу.

На премьере фильма «Буратино» Ярмольник ответил на вопросы журналистов. Например, признался, что у них с супругой Оксаной пока нет новогоднего настроения. Однако добавил, что после просмотра фильма оно обязательно появится.

«Как увижу [актеров Федора] Бондарчука, [Александра] Петрова — с ума сойду. А как увижу Буратино, Мальвину (…) — тоже с ума сойду», — высказался он.

Также он ответил на вопрос о том, что бы делал, если бы у него появился золотой ключик наподобие тому, что был у Буратино.

«У меня много лет есть золотой ключик. Вы думаете, почему я еще в порядке?» — сообщил он.

Ранее стало известно, что актер Леонид Ярмольник оправдался за собак, посаженных за руль его машины.