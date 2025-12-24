Агата Муцениеце и Петр Дранга в начале декабря 2025 года стали родителями — у пары родилась дочь. Для 41-летнего музыканта этот ребенок стал первым. У актрисы уже есть двое детей — 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия, рожденные в первом браке с Павлом Прилучным.