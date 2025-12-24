Агата Муцениеце впервые после рождения третьего ребенка вышла в свет. 36-летняя актриса побывала на открытии пространства Bosco Casa в ГУМе. Компанию звезде «Честного развода» составил муж Петр Дранга.
Для мероприятия Муцениеце выбрала бархатный костюм бордового цвета и серую футболку. Она распустила волосы и сделала укладку с боковым пробором. Также актриса отказалась от макияжа. Дранга надел костюм с бархатным пиджаком и белую рубашку.
Агата Муцениеце и Петр Дранга в начале декабря 2025 года стали родителями — у пары родилась дочь. Для 41-летнего музыканта этот ребенок стал первым. У актрисы уже есть двое детей — 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия, рожденные в первом браке с Павлом Прилучным.
Муцениеце и Дранга рассекретили свой роман в конце 2024 года. В мае 2025-го актриса сообщила, что согласилась выйти замуж за возлюбленного. Позже она рассказала, что ждет от него ребенка. В конце августа звезды сыграли свадьбу.
Ранее Муцениеце показала, как выбирает новогодний декор с Дрангой и детьми от Прилучного. Семья отправилась в супермаркет, чтобы купить новогодний декор для своего дома. 36-летняя актриса показала корзину, наполненную елочными игрушками, ветками, фигурками и другими товарами с новогодней тематикой.